الحلقة 28 من الاختيار 3.. مخطط الإخوان لجعل اعتصام رابعة «دولة داخل الدولة»

استعرضت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3، بطولة النجوم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، اندلاع ثورة 30 يونيو بعدما تمكنت حركة تمرد من الإعلان عن جمعها لأكثر من 22 مليون توقيع من الشعب المصري في كل أنحاء جمهورية مصر العربية ضد حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي وجماعته التي كانت تدير البلاد من مكتب الإرشاد في المقطم.

تنظيم اعتصام رابعة

ووثّقت المشاهد اجتماع القيادي الإخواني خيرت الشاطر مع قيادات الجماعة وطالبهم بتنظيم اعتصام رابعة في أسرع وقت ليكون ردا على التظاهرات التي اجتاحت الميادين والشوارع في 30 يونيو.

وشدد الشاطر، على ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام الغربية لتسليط الضوء على اعتصام رابعة من جانب، وكذلك أن يكون ذلك الاعتصام «دولة داخل الدولة» بتوفير كل الخدمات داخل الاعتصام، من أكل وشرب، مع تأكيده لقيادات الإخوان على ضرورة توفير السلاح اللازم.

انتشار الجماعات المسلحة

كما استعرضت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3، تأكيد أسامة ياسين، وزير شباب حكومة الإخوان، على جاهزية وتواجد العناصر المسلحة التابعة لعناصر جماعة الإخوان عند مداخل ومخارج اعتصام رابعة.

ويوثق مسلسل الاختيار 3 أخطر مرحلة في تاريخ مصر الحديث، وهي مرحلة حكم جماعة الإخوان في عام 2012، وهي الفترة التي كادت أن تصل بمصر إلى السقوط في الهاوية.