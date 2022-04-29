مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28.. تمرد تجمع 22 مليون استمارة لخلع محمد مرسي

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، بتقديم ضابط المخابرات «مروان» شخصية الفنان أحمد عز، لرئيسه في الجهاز، شخصية الفنان أشرف زكي، معلومات بوصول عدد من الصحفيين مشكوك في عملهم، لتغطية مظاهرات 30 يونيو، وإثر ذلك، أبلغ جهاز المخابرات سفارات هؤلاء الشخصيات، عن سبب قدومهم لمصر، وقام مروان بإبلاغ أحدهم بترك مصر والعودة لبلده مرة أخرى.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28.. مروان يبلغ أجنبي بالرحيل عن مصر

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، عن محاولة إحدى الخلايا الإرهابية، استخدام «إسراء»، شخصية دنيا المصري فى عملية إرهابية، لكنها تكمل عملها مع ضابط الأمن الوطني مصطفى شخصية أحمد السقا، الذي دربها على كيفية التعامل مع هذه الأمور.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28.. تمرد تطلب من الشعب النزول فى 30 يونيو

كما تضمنت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، قرار حملة تمرد بإقامة مؤتمر صحفي فى مقر نقابة الصحفيين، بعد أن وصل عدد الاستمارات التي جمعوها من جموع الشعب المصري، إلى 22 مليون استمارة، والطلب من رئيس المحكمة الدستورية بسحب الثقة من رئيس الجمهورية محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.