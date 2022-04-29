الاختيار 3 يتصدر ترتيب مسلسلات رمضان 2022.. والكبير أوي 6 ثانيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء الماراثون الرمضاني 2022، الذي شهد عودة قوية للأعمال الكوميدية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السياسية والوطنية، التي تفاعل الجمهور مع أحداثها، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور قبل نهاية الموسم الرمضاني، عن ترتيب مسلسلات رمضان 2022، من حيث المراكز العشر الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it الإلكترونية.

ترتيب مسلسلات رمضان 2022

فيما يخص ترتيب مسلسلات رمضان 2022 عبر منصة watch it الإلكترونية، يتصدر مسلسل الاختيار الموسم الثالث قائمة مسلسلات رمضان 2022، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، صبري فواز، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل الكبير أوي 6 في المركز الثاني

بينما يأتي مسلسل الكبير أوي الجزء السادس في المركز الثاني، في ترتيب مسلسلات رمضان 2022، بعد الأحداث الكوميدية الشيقة التي شاهدها العمل منذ بداية عرضه، وهم من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، وغيرهم من النجوم.

كما جاء في المركز الثالث مسلسل مكتوب عليا للنجم أكرم حسني، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، بينما احتل المركز الرابع مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، تارا عماد، ريم مصطفى.

أما مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة، يحتل المركز الخامس في ترتيب مسلسلات رمضان 2022، ويشاركه البطولة أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، ميدو عادل، إسلام جمال، ويأتي في المركز السادس مسلسل راجعين يا هوى للنجم خالد النبوي، فهو مأخوذ عن قصة مسلسل إذاعي للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

فاتن أمل حربي يتذيل ترتيب مسلسلات رمضان 2022

ويحتل مسلسل جزيرة غمام المركز السابع، وهو من بطولة الفنان طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، رياض الخولي، وجاء مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني في المركز الثامن في ترتيب دراما رمضان.

وجاء في المركز التاسع المسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت بطولة الفنان هشام جمال، عمرو وهبة، شيماء سيف، بينما تذيل مسلسل فاتن أمل حربي قائمة الأفضل في دراما رمضان 2022.