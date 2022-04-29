مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28.. الإخوان يهددون بحرق البلد بعد نزول الشعب للشارع

أمهلت القوات المسلحة فرصة أخيرة لتحقيق مطالب الشعب، وإلا ستفرض خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، بعد نزول جموع الشعب المصري إلى الشارع، من أجل خلع وعزل الرئيس محمد مرسي، عقب قيام حملة تمرد بجمع 22 مليون استمارة لسحب الثقة.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28.. السيسي: المصريين بيتحركوا زي الأمواج

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، عن رؤية وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي شخصية الفنان ياسر جلال، وهو يحلل مشهد نزول الشعب للشارع لثورة 30 يونيو «المصريين بيتحركوا زي الأمواج، كأنهم شعروا بأنهم في هجرة، وبيحاولوا يروحوا من المكان الخطر إلى الأمان، الناس نزلت عشان خافوا على وسطيتهم، وعلى مستقبل بلدهم، اللى حسوا إن هناك ناس عاوزة تغيره، نزلوا عشان يقولوا لأ، وده بيحطنا قدام مسئولية كبيرة».

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28.. الاخوان تجهز خطة أ

تضمنت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، شعور الإخوان بالخطر الحقيقي، من نزول الشعب للشارع، وقاموا بابتكار حملة للرد على تمرد وهي تجرد، وخلال إحدى جلساتهم لمحاولة صد نزول الشعب، أوضح أسامة ياسين وزير الشباب شخصية الفنان حلمي فودة لخيرت الشاطر شخصية خالد الصاوي، أهمية الابتعاد عن مقر الجماعة، والاجتماع فى مقر آخر خوفا من الهجوم عليهم.

وأشار الشاطر خلال الاجتماع، إلى أهمية تنفيذ الخطة «أ»، التي كان هدفها في حال عدم فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، حرق البلد وشل أجهزة الدولة، الأمر الذي رفضه أعضاء الجماعة، نظرا لأن السلطة ما زالت فى يدهم.

واختتمت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، باجتماع السيسي بمرسي، لكي يعرض عليه بيان القوات المسلحة، وهو مارآه مرسي كأنه تحذير له، وأخبره بأن كل من هم في الشارع، مجرد 120 ألف شخص يتم تفخيمهم بالجرافكس.