وسائل إعلام روسية: قصف يستهدف محطة نفط في منطقة بريانسك الروسية

قالت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، إنّ قصفاً أوكرانياً استهدف محطة نفط في منطقة بريانسك الروسية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قصف منطقة نفطية روسية

وبشأن التفاصيل، قالت الشبكة إن الدفاعات الجوية الروسية منعت طائرة أوكرانية من دخول منطقة بريانسك، مضيفة أن القصف أصاب أجزاء من محطة نفطية وأراضي مجاورة نتيجة لذلك، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الحاكم ألكسندر بوغوماز قوله «لا يوجد ضحايا.. أضرارا لحقت بمبنى لوجيستي في المحطة».

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرق واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكرياً.