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الرئيس السيسي يوضح موقف مصر من الحرب الأوكرانية الروسية

كتب:

محمد متولي
10:40 م | الخميس 21 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موقف الدولة المصرية من الحرب الروسية الأوكرانية؛ هي المحاولة قدر الإمكان أن تكون عاملًا إيجابيًا يؤدي إلى إيقاف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسي بين البلدين، وأضاف: «فيه تأثيرات حادة مش بس اقتصادية، حتى السياسية والأمنية اللي هتترتب على الأزمة دي هيكون ليها تأثير علينا».

السيسي: ما بدأ في سيناء كان قبل 2011 بـ5 سنوات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس: «اوعوا تفتكروا اللي اتعمل في سيناء قليل لا منهم ولا مننا، لأن منهم بدأ من قبل 2011 بـ5 أو 6 سنين، وده موضوع نتكلم فيه بعد كده بالوثائق».

وتابع السيسي: «زي ما أنتم قلتوا هل هتوثقوا كل شيء؟، طبعا، لأنه اتعملت بنية إرهابية قبل 2011 بـ5 سنين، وأنا أقدر أقول الكلام ده وموثق وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي».

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بقلم محمد متولي