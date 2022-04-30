وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مدينة بدر: تنفيذ 2208 وحدات مميزة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية والخدمية ومشروعات المرافق بمدينة بدر، مؤكداً ضرورة الاهتمام بدفع العمل بالمشروعات للانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة.

وأوضح الجزار، أنَّه تمّ وجارٍ تنفيذ 2208 وحداتٍ سكنية بمشروع الإسكان ذي الطابع المميز، ووحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والمشروعات الخدمية.

الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

واستعرض المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، موقف مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمدينة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة وأعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالمشروع، وتم طرحها للحجز، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، بنسبة تنفيذ متقدمة، وجارٍ أيضاً تنفيذ 7080 وحدة، بالمرحلة الثالثة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن خدمات مشروعي سكن مصر وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الأولى، تشمل تنفيذ حضانتين ووحدتين صحيتين و 4 أسواق تجارية و3 مدارس ومخبزين وملعب، وتمّ الانتهاء من تنفيذها جميعا.

وأشار مندور إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة رفع مياه الشرب رقم 4 والخط الناقل قطر 1600مم حتى محطة الرفع رقم 5، لخدمة المناطق الحديثة بالمدينة وتلبية متطلبات التنمية بها، واستكمال تنفيذ محطة رفع مياه الشرب رقم 5 بالمدينة، حيث يضُم المشروع (خزانين - مبنى الطلمبات - مبنى المولدات - مبنى المحولات - مبنى الكلور - مبنى الورشة والمخزن - قاعدة الوقود – السور)، مضيفاً أنَّ منظومة نقل المياه بالمشروع تضم (الخطوط الناقلة للمياه قطر 1200 – الغرف – العدَّايات).

وأوضح رئيس الجهاز أنَّه جارٍ تنفيذ أعمال خط الصرف الصحي قطر 1800 مم من غرفة التهدئة المقترحة من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى محطة رقم 8 لنقل مياه الصرف الصحي من المدينة إلى مجمع الانحدار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون المشروع من (خط الانحدار قطر 1800 مم - غرفة فصل الصرف الصحي الآدمي عن الصرف الصناعي - تحويلات الخطوط القائمة من غرفة التهدئة القائمة إلى غرفة التهدئة الجاري تنفيذها «غرفة الفصل»).

وفي قطاع الكهرباء، أضاف «عمار»، أنَّه جار تنفيذ محطة محولات بدر 3 جهد 22/66 ك.ف بقدرة 120 م. ف.أ بنسبة إنجاز متقدمة وذلك لتغذية قطع أراضي الإسكان المتميز شمال المدينة والمناطق الترفيهية ومركز المدينة.

جارٍ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالأحياء السكنية القديمة

وأشار رئيس الجهاز إلى أنَّه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالأحياء السكنية القديمة بالمدينة، ومنها تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعي الذي يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكي مروراً بـ الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس (الحي السابع سابقًا)، ومشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وكذا تنفيذ بعض الطرق المستحدثة بالحي الرابع (ابني بيتك) إسكان قومي وإسكان اجتماعي، وساحات الانتظار لخدمة مناطق الخدمات ولسهولة الحركة من وإلى المجاورات بالحي الرابع.

وقال إنَّه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق سعد زغلول من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكي مروراً بموقف مدينة بدر النموذجي وسيكون عرض كل حارة بعد التوسعة 11 متراً علاوة على عمل حارة خدمة بكل اتجاه بعرض 6 أمتار، وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.