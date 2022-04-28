مصادر: وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير «مثلث ماسبيرو»

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تابع اليوم الموقف التنفيذى لمشروع تطوير «منطقة مثلث ماسبيرو»، مشيرة إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، وجارٍ تنفيذ مشروع أبراج النيل، وأنه جرى بالفعل بيع كامل وحدات مشروعي «بيزنس تاور» و«نايل هايتس تاور» بمثلث ماسبيرو بعد أقل من 3 أيام من بدء بيع وحدات إدارية لاستيعاب حجم الأعمال بالمنطقة، وعلى أن يجري التسليم خلال يونيه 2023 المقبل.

الإنتهاء من بيع باكورة وحدات مثلث ماسبيرو خلال 72 ساعة

وأوضحت المصادر أن الدكتور عاصم الجزار، يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي طبقًا لرؤية الدولة 2030.

وكشفت المصادر، أن وزير الإسكان، شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات، بمشروع الأبراج، والذي يتكون من بدروم، بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 طابقًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع «برج إداري» يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 طابقًا متكررًا، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال شهر على الأكثر، وهذا بخلاف تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية «نادي صحي - جيم - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة»، ومسطحات إدارية، وطوابق خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، ويحتوي «نايل هايتس» على 134 وحدة إدارية موزعة على 24 طابقًا بمساحات مختلفة تتراوح بين 92 إلى 292 مترًا مربعًا، وسيجري تسليمه خلال 12 شهرًا، كما يتكون ماسبيرو بيزنس تاور من 15 طابقًا إداريًا، بالإضافة إلى الدور الأرضي، الذي يحتوي على وحدتين تجاريين، ويضم كل دور 8 وحدات إدارية بإجمالي عدد وحدات 120 وحدة إدارية تتراوح مساحتها بين 70 مترًا إلى 117 مترًا مربعًا، وسيجري تسليمه خلال 12 شهرًا، كما أنه يجري تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين «برج فندقي – برج إداري»، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2 وجار تنفيذه.

التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

في سياق منفصل، أوضحت سيتي إيدج إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيع كامل وحدات مشروعي «بيزنس تاور» و«نايل هايتس تاور» بمثلث ماسبيرو بعد أقل من 3 أيام من بدء بيع وحدات إدارية لاستيعاب حجم الأعمال بمثلث ماسبيرو، مؤكدة خلال بيان لها أن عملية الحجز شهدت إقبالًا كبيرًا، نظرًا لتميز المشروعين ضمن التخطيط الكامل لمنطقة مثلث ماسبيرو، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار المخطط العام لوزارة الإسكان بتطوير المنطقة.

المشروع يهدف لخلق متنفس جديد للقاهرة

يذكر أن المشروع يهدف لخلق رئة خضراء جديدة وسط القاهرة، للحد من التلوث البيئي خاصة أن منطقة ماسبيرو تطل على نهر النيل، بواجهة مائية تبلغ حوالي 900 متر.

كان المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، وجه الشكر لسيتي إيدج على تعاونها مع هيئة المجتمعات العمرانية ضمن رؤية وزارة الإسكان للتوسع العمراني والتي تتشكل بشأنها رؤية كبرى لدى الدولة ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والخاصة بتطوير المنطقة فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برجوع مدينة القاهرة الكبرى الى رونقها الحضاري والعصري.

وكان المهندس محمد الدهان، أكد أن بيع كامل الوحدات يؤكد نجاح الرؤية العامة لتلك المنطقة، خاصةً وأن منطقة مثلث ماسبيرو من المناطق التراثية المهمة التي تنقسم إلى 24 قطعة فرعية يتم تطويرها بواسطة كبرى شركات المقاولات، لإقامة مشروعات سكنية وفندقية وإدارية وتجارية.