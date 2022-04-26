ضوابط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد.. التسليم فوري

عدد من الضوابط والشروط، حددتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كي يلتزم بها المواطنون الراغبون في حجز وحدة سكنية، ضمن الطرح الجديد، التي أعلنت عنه الوزارة، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 3%، وتقسيط يصل إلى 30 سنة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ضوابط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

ضوابط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد

1- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية، ضمن شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد بمشروع «درة الوادي»، باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.

2- يحظر على العميل الفائز بالوحدة السكنية، ضمن الطرح الجديد، التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات، من تاريخ الاستلام.

3- على من يرغب في التصرف في الوحدة السكنية، أن يحصل على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق.

4- يقر المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق لصندوق تمويل المساكن أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار.

5- يعاقب كل من يخالف هذه الضوابط بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- تصل عقوبة مخالفة هذه الضوابط المذكورة أعلاه إلى رد الوحدة السكنية المنتفع بها، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

7- يحظرعلى المتقدم لحجز وحدة سكنية، ضمن الطرح، شراء الوحدات نقداً.

8- يلتـزم المتقدم للحجز، بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة 30 سنة، كحد أقصى.