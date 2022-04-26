تفاصيل مبادرة «تجميع مليون كتاب».. تنفذها «الشباب والرياضة» في 9 أشهر

حصلت «الوطن» على تفاصيل مبادرة «مصر بتجمع مليون كتاب»، والتي تنفذها مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

وطُرحت جميع تفاصيل المبادرة خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، مع مديري المديريات من مختلف محافظات الجمهورية.

اجتماع بين الوزير ومديري الشباب لتحديد نقاط تجميع الكتب

وشهد الاجتماع بين الوزير ومديري مديريات الشباب والرياضة مناقشة الترتيبات المتعلقة بمبادرة «مصر بتجمع مليون كتاب»، والتي تنفذها الوزارة بحضور الروائي والسيناريست أحمد مراد، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، والمعنيين من الإدارة بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة.

وتستعرض «الوطن» أهم تفاصيل مبادرة «مصر بتجمع مليون كتاب» في النقاط التالية:

- تقام مبادرة «مصر بتجمع مليون كتاب»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

- تأتي المبادرة فى إطار تشجيع النشء والشباب على القراءة، وتسليط الضوء على أهمية الثقافة ودورها التنويرى داخل المجتمع.

- تنفذ وزارة الشباب والرياضة المبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة وعدد من الوزارات المعنية، وصندوق تحيا مصر.

- تستهدف المبادرة تجميع مليون كتاب على مدار تسعة أشهر من جميع أنحاء الجمهورية.

فرز وإعادة توزيع الكتب على الجامعات والمدارس

- فرز الكتب المجمعة وإعادة توزيعها بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب.

- حرص الدكتور أشرف صبحي على الاطلاع على المدة الزمنية للمبادرة، ومراحل تنفيذها من الإعداد والتجهيز، ثم الاطلاق الرسمى، وتجميع الكتب، والفرز والتوزيع، ومراسم فتح الصناديق، والجوانب التنسيقية المتعلقة بتجميع الكتب.

- وزير الشباب والرياضة تعهد بحرص الوزارة على تنمية ثقافة القراءة بين أوساط النشء والشباب، ونشرها بشكل كبير.

- تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة «تجميع مليون كتاب» بتغذية مراكز الشباب في المحافظات بالكتب المتنوعة، في إطار تحديث المكتبات المتواجدة بها، بجانب توفير الكتب فى مختلف الأماكن التى سيتم الاتفاق عليها.

- خلال أيام ستقوم مديريات الشباب والرياضة بتحديد مراكز الشباب التي ستكون نقاط تجميع الكتب بكل إدارة فرعية بمختلف المحافظات، ومشاركة الشباب المتطوعين فى تنفيذ المبادرة فى ضوء الخطوات التنفيذية المُخطط لها.