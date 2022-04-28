كفر الشيخ يفوز بالمركز الثالث في دوري مراكز الشباب بالمحافظة

انتزع فريق كفر الشيخ، المركز الثالث في دوري مراكز الشباب بالمحافظة بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على كفر مجر، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

الاحتكام إلى ركلات الترجيح

بالاحتكام إلى ضربات الترجيح والتي انتهت بنتيجة بتسديد كفر الشيخ أربعة كرات وإضاعة كرة واحدة مقابل تسديد فريق كفر مجر لكرتين فقط، معلنة عن فوز كفر الشيخ بالمركز الثالث.

نتائج نصف النهائي في دوري كفر الشيخ

وبهذا أسدل الستار على منافسات الدور نصف النهائي وفق الجدول الزمني المعلن وكان فريقا محلة دياي، وشباس الملح، قد صعدا إلى المباراة النهائية، بعد فوز الأول على كفر مجر 3/1، وفوز الثانى على كفر الشيخ 1/0، ليصعد محلة دياي وشباس الملح للمباراة النهائية، التى سيعلن موعدها فى وقت لاحق، بمشاركة نخبة من أفضل حكام كرة القدم.

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

تقام منافسات دوري مراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.