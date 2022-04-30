«معيط» للعمال في عيدهم: أنتم ركيزة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر؛ وذلك بمناسبة ذكرى عيد العمال المناسبة القومية التي يتم الاحتفال بها كل عام في الأول من مايو، والتي توافق غدا الأحد.

وزير المالية للعمال في يومهم: أنتم ركيزة البناء

تابع «معيط» في كلمته للعمال، «أنتم ركيزة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، معكم وبكم نمضي في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتلبية تطلعات المصريين في العيش الكريم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، حيث نرى فيكم نموذجًا للعطاء الوطني، يتسلح بإرادة قوية وعزيمة صلبة وقدرة فائقة على قهر الصعاب وتحويل المحن إلى فرص واعدة للنماء والازدهار».

«معيط»: نتطلع إلى مضاعفة الجهود الوطنية لتعزيز قدرات مصر الإنتاجية

أضاف وزير المالية، بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، «إننا نتطلع إلى مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحفيز القطاع التصديري».

كما أشار وزير المالية إلى قدرة المصريين على تجاوز آثار التحديات الاقتصادية العالمية، «كما نجحنا في التعامل الإيجابي المرن مع جائحة كورونا ولم تتوقف عجلة الإنتاج، سنمضي في مسيرتنا التنموية لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل».

كان مصدر مطلع قد كشف في تصريحات لـ «الوطن»، عن استعدادات وزارة المالية لضخ كميات كبيرة من النقود المعدنية في السوق المحلي، ما يعرف بالفكة، استعدادا لاستقبال عيدي الفطر المبارك والأضحى.

وقال المصدر في تصريحاته، إنَّ المالية ستعمل على ضخ كميات من النقود الجديد تكفي احتياجات المواطنين، من فئات 5 و10 و20 جنيهًا، وذلك بمقر مصلحة سك العملة والخزانة المصرية بالعاصمة، القاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية على تلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، ولضمان تيسير عمليات البيع والشراء في الأسواق والمتاجر، ما يضمن سهولة حركة السير وتجنب الاختناقات المرورية بمواقف السيارات، وغيرها.