«الأرصاد»: انخفاض درجة الحرارة غدا وأجواء ربيعية خلال أيام العيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس هذه الأيام يتميز بالأجواء الربيعية، وإن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة غدا، على أن تستمر الأجواء الربيعية على مدار باقي أيام الأسبوع.

ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

ونصحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا، للحماية من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إضافة لضرورة قيادة السيارة بهدوء تام على كل الطرق خلال فترات انخفاض الرؤية الأفقية، إما بسبب وجود الشبورة المائية أو بسبب بعض الأتربة العالقة.

التقلبات الجوية الحادة في فصل الربيع

وناشدت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية طوال فصل الربيع، المعروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، ومتابعة النشرات الجوية خصوصا قبل الخروج من المنزل لمعرفة الأحوال الجوية والتعامل معها.

وأوضحت أن تكون الشبورة هذه الأيام لن يؤثر تماما على حركة المرور، ولكن من الممكن أن يؤثر على الرؤية الأفقية.

تكون الأتربة العالقة قد يؤثر على الرؤية الأفقية

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تتكون في الساعات المتأخرة من الليل، بدءا من الساعة 3 فجرا وحتى الساعة 7 صباحا حتى تسطع أشعة الشمس، مشيرة لتكون الأتربة العالقة التي قد تؤثر على الرؤية الأفقية الفترات المقبلة.