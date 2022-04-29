«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة اليوم، حيث تتأثر بوجود مرتفع جوي على الصحراء الغربية؛ ما يجلب كتلا هوائية جنوبية غربية تعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.

ارتفاع الحرارة نهارا وليلا

وأضافت «غانم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه نهى درويش محمود السعيد وداليا أبو عميرة، اليوم الجمعة، أن الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، كما أن الحرارة في فترات الليل تشهد ارتفاعا، والطقس يكون معتدلا خلال فترات الليل.

نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة

وعن أبرز الظواهر الجوية خلال اليوم، أشارت إلى أن البلاد تشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والذي سيبدأ بعد فترة الظهيرة، وتتعرض لها القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الغربية، كما يؤدي لانخفاض الرؤية على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة للغاية خلال فترات الليل على أقصى غرب البلاد مثل مطروح وسيوة والسلوم.

نصائح لمرضى الحساسية

ونصحت أصحاب مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات والنظارات الشمسية عند الخروج من المنزل اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة تحديدا الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا.

لا يوجد مانع من ارتداء الملابس الصيفية

كما نصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات بالقيادة بهدوء على الطرق نظرا لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، واتباع كل التعليمات الخاصة بالمرور، ولا يوجد مانع من ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة خلال فترة النهار، مع الحذر خلال ساعات الليل.