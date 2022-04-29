هل سنشهد ارتفاع درجات الحرارة غدا؟.. «الأرصاد» توضح

ارتفاع في درجات الحرارة شهدته البلاد اليوم، ليعاني الناس من الموجة الحارة ويتساءلون عن موعد انتهاء تلك الأجواء واستقرار الطقس، وهو ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، موضحة تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت الموافق 30 أبريل، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وتجيب «الوطن» على سؤال يتردد كثيرا هل سنشهد ارتفاع درجات الحرارة غدا، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد سيكون معتدلًا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة غدا بقيمة 5 درجات.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا السبت 30 أبريل 2022، كالتالي:

القاهرة 33 17

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 18

دمنهور 32 18

بلطيم 31 19

مطروح 24 17

السلوم 26 18

سيوة 31 19

بورسعيد 28 17

دمياط 26 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 34 18

السويس 35 19

العريش 30 18

رفح 30 18

رأس سدر 31 18

نخل 33 20

نويبع 34 21

طابا 34 20

كاترين 27 18

الطور 35 19

شرم الشيخ 36 24

الغردقة 35 21

مرسى علم 35 22

الفيوم 35 18

بني سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 40 24

قنا 41 23

الأقصر 41 23

أسوان43 25

إدفو 43 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 39 22

أبو رماد 39 22

حلايب 37 21

رأس حدربة 37 21.