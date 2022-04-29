درجات الحرارة وحالة الطقس خلال أيام عيد الفطر 2022.. «الأرصاد» توضح

في ظل اهتمام الناس بالخروج وحرصهم على قضاء أوقات مميزة مع الأهل والأصدقاء والأحباب بالخارج في الأماكن المختلفة والحدائق والمنتزهات، أو اختيارهم للسفر إلى بعض المحافظات، يبحثون عن درجات الحرارة وحالة الطقس خلال أيام عيد الفطر 2022، لكي يعرفوا حالة الجو والوقت المناسب للخروج من المنزل، وهو ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بحالة الجو، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز درجات الحرارة وحالة الطقس خلال أيام عيد الفطر 2022، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن يكون أول أيام العيد وفق الحسابات الفلكية يوم الاثنين الموافق 2 مايو.

درجات الحرارة وحالة الطقس خلال أيام عيد الفطر 2022

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، بينما يكون معتدلًا على السواحل الغربية، فيما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلًا يكون لطيف على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس يوم الوقفة الذي يوافق الأحد 1 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة يوم العيد الاثنين 2 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء ثاني أيام العيد

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء ثالث أيام العيد

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.