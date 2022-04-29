الأرصاد تقدم نصائح لمرضى الحساسية لمواجهة الرياح المثيرة للأتربة

قدمت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية نصائح لمرضى الحساسية لتجنب أضرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة، قائلة إنه يجب ضرورة التزام مرضي الحساسية والجيوب الأنفية بالكمامات والنظارات الشمسية أثناء تواجدهم خارج المنزل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة من 12 ظهرًا حتى 2 عصرًا.

ارتفاع ملحوظ في الحرارة على كافة الأنحاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش عبر فضائية اكسترا نيوز، أن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم، موضحة أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة هو ارتفاع مؤقت، وأن السبب هو تعرض البلاد لمنخفض جوي بالصحراء الغربية، يحمل كتل هوائية جنوبية غربية تعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت «غانم» وجود فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة ليلاً على أقصى غرب البلاد وتحديدا مناطق مطروح وسيوة والسلوم، كما أن طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، وطقس حار خلال فترات الليل، ومعتدل الحرارة خلال الفترات المتأخرة من الليل، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة بعد فترة الظهيرة، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الغربية، وانخفاض الرؤية الأفقية بصورة كبيرة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد .

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على ضرورة التزام قائدي السيارات على الطرق بالهدوء التام لوجود إنخفاض رؤية أفقية على الطرق، واتباع كافة إرشادات المرور، لافتة إلى ضرورة تخفيف الملابس خلال فترة النهار، وإرتداء ملابس صيفية ثقيلة أثناء فترات الليل .