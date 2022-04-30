حبس شاب ضرب طليقته بـ«مطواة» في محل عملها بالغربية.. أمام طفلتيهما «صور»

فتحت نيابة مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، تحقيقا عاجلا في اتهام ربة منزل لطليقها بالتعدي عليها بالضرب أمام طفلتها وداخل محل عملها، مستخدماً سلاحا أبيض «مطواة»، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن قيام ربة منزل تدعي «شيماء.ال»، 27 عاما، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز كفر الزيات، بتحرير محضر يتضمن قيام المدعو «محمد.ح» 34 عاما، وشهرته «لانشون»، يقيم مركز كفر الزيات، طليقها بالتعدي عليها، داخل محل عملها، بواسطة سلاح أبيض «مطواة»، وذلك أمام طفلتها، ما أسفر عن إصابتها بعدة جروح في الرأس، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، مستغلا تواجدها في المحل بمفردها، وأنها استغاثت بالمواطنين المارة أمام محل عملها.

دعوى نفقة تثير غضب المتهم

وذكرت ربة المنزل في بلاغها، أنها تزوجت من المتهم وبعد فترة فوجئت بتناوله المواد المخدرة، وقررت الانفصال عنه منذ عام ونصف العام، ورفض الإنفاق على طفلتيهما، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده تطالبه فيها بنفقة الطفلة، ما دفعه إلى الذهاب الى محل عملها، والتعدي عليها بواسطة سلاح أبيض.

وحُرر المحضر بالواقعة رقم 33 أحوال مركز كفر الزيات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت توقيع الكشف الطبي على المجني عليها، لبيان ما بها من إصابات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.