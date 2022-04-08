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كشف أسباب طلاق مصطفى شعبان وفريال يوسف في مسلسل دايمًا عامر الحلقة 7

كتب:

هبة أمين
12:31 م | الجمعة 08 أبريل 2022
محمد محمود

محمد محمود

يترقب الجمهور عرض مسلسل دايمًا عامر الحلقة 7 مساء اليوم، لمعرفة مستجدات الأحداث وتطوراتها، وذلك بعد علم مصطفى شعبان، والذي يقوم بدور عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة، أن زميلته ميس «فدوى»، مدرسة مادة التربية الموسيقية، التي سبق وأبدى إعجابه بها مخطوبة لشاب آخر يُدعى «عمرو».

مسلسل دايمًا عامر الحلقة 7

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل دايمًا عامر الحلقة 7 بطولة مصطفى شعبان، حزن وغضب الفنان محمد محمود، والذي يجسد شخصية مدرس مادة اللغة العربية بالمدرسة، كونه يسعى للعمل في مراكز الدروس الخصوصية الكبرى لتحسين دخله، ولكن في نهاية الحلقة 6 تم رفض طلبه لعدم إجادته التعامل مع التكنولوجيا الحديثة رغم خبرته الطويلة في مجال التعليم.

علاقات غريبة في مسلسل دايمًا عامر

كما سيبدأ مسلسل دايمًا عامر الحلقة 7، في كشف تفاصيل علاقات الشخصيات ببعضها البعض، منها علاقة عامر عبدالرازق وطليقته، وتقوم بدورها فريال يوسف، التي انفصلت عنه بسبب مساعدته لأسرته وعدم وجود وظيفة ثابتة له، وعلاقة «فدوى»، وتجسد دورها ميرنا نورالدين، بخطيبها «عمرو» الشاب المهووس بالسوشيال ميديا وعدم اهتمامه بها، ورفض والدها لهذه العلاقة.

ومن العلاقات الغريبة التي يشهدها مسلسل دايمًا عامر، تصرفات نضال الشافعي الذي يلعب دور مدرس مادة الكيمياء، تجاه أشقائه إذ يمنحهم المال، بعد وفاة والديه، ولكن لا يحسن استقبالهم في منزله.

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