يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 29 والقنوات الناقلة، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، خاصة بعد تورط «جلجل» في جريمة قتل، ويجد بعد فترة طويلة دليل برائته مع أسرته من الجريمة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 29 والقنوات الناقلة

ويعُرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29 الجديدة في الساعة السادسة و45 دقيقة على قناة «dmc»، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.45 صباحًا، بينما تعرض الإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل مكتوب عليا تطور في الأحداث، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، واستطاع «جلجل» أن يكتشف الجاني وراء جريمة القتل، بعدما هرب مع أهله و«بدوي».

ووقعت كلا من «سلمي» و«روقة» في مشكلة كبيرة بسبب أنهم أصحاب شركة «بدوي» المتهمة في قضايا فساد، ويحاول «جلجل» أن يثبت برائته.