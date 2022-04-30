السكك الحديدية: 122 قطارا يدخل الخدمة من 25 أبريل حتى 10 مايو فيديو

قال المهندس حسام البسطويسي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية إنّ 122 قطارا يدخل الخدمة بداية من 25 إبريل حتى 10 مايو المقبل، ما بين مكيفة عادية، بين القاهرة وأسوان والإسكندرية وأسوان، وغيرها.

الهيئة أتاحت حجز التذاكر من 458 شباكا

وأضاف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الهيئة أتاحت حجز التذاكر من منافذ عدة، بواقع 458 شباك على مستوى الهيئة، ومكاتب المدينة وماكينات خاصة في الجامعات والهيئات القضائية والنقابات، وماكينات صرف ذاتية، إضافة إلى موقع الهيئة عن طريق التطبيق.

الحجز أون لاين لا يلزم بطبع التذكرة

وتابع نائب رئيس هيئة السكك الحديدية أن من يحجز أون لاين عن طريق التطبيق لن يكون ملزما بطبع التذكرة، حيث يراها رئيس القطر على الموبايل، مشيرًا إلى أنّ مواعيد القطارات لن تتغير، كما أن القطارات الأوروبية التي تتعاقد عليها الدولة المصرية لها جداول معينة، كما أنّ الأسعار ثابتة ونفس المحطات.

خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة

وأوضح نائب رئيس هيئة السكك الحديدية في هذه الفترة نعمل بخطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة، بالإضافة إلى لجان تفتيش، وتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ونقوم بتأمين الوضع بالشكل المناسب.