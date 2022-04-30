تزداد عمليات البحث من المواطنين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان على «جوجل» ومحركات البحث والمواقع المختلفة، للتعرف على مواعيد الصلوات على مدار اليوم، حرصا منهم على أداء جميع الفرائض في مواقيتها. وتقدم بوابة «الوطن» خدمة معلوماتية عن مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 29 رمضان في محافظة مطروح، حسب إمساكية رمضان التى تعلنها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 29 رمضان في محافظة مطروح

ويأتى موعد الإفطار في مطروح، اليوم السبت، 29 من رمضان الموافق 30 من أبريل 2022 في تمام الساعة 6:50 مساءً، ومواقيت الصلاة كالتالي:ـ

- موعد أذان الفجر الساعة : 3:51 ص

- موعد الشروق الساعة : 5:27 ص

- موعد أذان الظهر الساعة : 12:08 م

- موعد أذان العصر الساعة : 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة : 6:50 م

- موعد أذان العشاء الساعة : 8:15 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:39 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:13 ص

- موعد أذان الظهر الساعة : 11:52 ص

- موعد أذان العصر الساعة : 3:29 م

- موعد أذان المغرب الساعة : 6:32 م

- موعد أذان العشاء الساعة : 7:56 م

مواعيد الصلاة في مدن مطروح

وتختلف مواعيد الصلاة في مدن مطروح عن بعضها البعض، ويُرفع الأذان للصلاة مبكرا في المدن الواقعة شرق مدينة مرسي مطروح بدقائق حسب موقع كل مدينة ومنها مدينة الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، بينما يرفع الأذان متأخرا بدقائق عن مرسي مطروح في المدن الوقاعة غربا كمدينة سيوة والسلوم وسيدي براني والنجيلة، ويتابع مفتشي الأوقاف جميع المساجد بالمرور عليهم يوميا في جميع المراكز والمدن.