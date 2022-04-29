موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 28 رمضان في محافظة مطروح

تزامنا مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، يكثف المواطنون من بحثهم على المواقع ومحركات البحث على جوجل في محاولات للتعرف على مواعيد الصلاة حرصا على أداء الفرائض في مواقيتها، وتقدم بوابة «الوطن» خدمة معلوماتية عن جميع مواقيت الصلاة في المحافظات ومن بينها مطروح، ضمن سلسلة الخدمة التى تقدمها لقرائها على مدار العام، وذلك طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية رمضان.

مواقيت الصلاة في مطروح

ويأتى موعد الإفطار في مطروح، اليوم الجمعة، 28 من رمضان الموافق 29 من أبريل 2022 في تمام الساعة 6:49 م ومواقيت الصلاة كالتالي:ـ

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:52 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:28 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:08 م

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:49 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 8:14 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:40 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:14 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:52 ص

- موعد أذان العصر الساعة: 3:29 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:31 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:55 م

متابعة مساجد مطروح

وأكد فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في تصريح لـ«الوطن» أن هناك متابعة من مفتشي الأوقاف بالمديرية وإدارات الأوقاف بالمراكز والمدن عبر المرور على جميع المساجد التابعة للأوقاف، والتعرف على مدى التزام المساجد بتطبيق التعليمات الوزارية من عدمة خلال شهر رمضان، في جميع الصلاوات.