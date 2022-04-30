موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت في محافظة القليوبية 29 رمضان

24 ساعة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، حيث يحل علينا اليوم 29 من رمضان والذي يتزامن مع تحري المسلمين عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت في محافظة القليوبية 29 من رمضان الموافق 30 أبريل 2022 للتعرف على مواعيد الصلاة لأداء الفرائض في مواقيتها ونهاية صيام اليوم قبل في أواخر شهر رمضان المبارك.

«الوطن» تستعرض موعد الإفطار وأذان المغرب في يوم 29 رمضان قبل 24 ساعة من نهاية شهر رمضان المعظم ومواقيت الصلاة في محافظة القليوبية ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم وفقا لإمساكية رمضان ومواقيت الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة 29 رمضان

وبحسب إمساكية رمضان، يتحدد موعد ومواقيت الصلاة والإفطار وأذان المغرب اليوم 29 رمضان السبت كالتالي:

الفجر 03:38 ص

الشروق 05:13 ص

والظهر يكون الساعة 11:52 ص

وأذان العصر الساعة 3:29 م

ويكون موعد إفطار اليوم 29 من رمضان في تمام الساعة 6:32 م

بينما تؤذن صلاة العشاء عند الساعة 7:57 م حيث تقام الصلاة في موعدها المخصص بعد أذان العشاء علي ان يكون درس الموعظة عبارة عن الرد على أسئلة المصلين من رواد المسجد حول زكاة الفطر وآداب العيد وكيفية اغتنام مدرسة رمضان الروحية طوال العام.

عدد ساعات الصيام السبت

ووفق التوقيت المحلي وإمساكية شهر رمضان فيبلغ عدد ساعات الصوم اليوم السبت 29 رمضان في محافظة القليوبية يصل إلى نحو 15 ساعة و9 دقائق تبدأ مع أذان الفجر اليوم في الساعة 03:38 ص.