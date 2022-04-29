ساعات قليلة تفصلنا موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة في محافظة القليوبية 28 رمضان وإذ يبحث الصائمون عن موعد الإفطار عبر محركات البحث المختلفة ومنها بينها محرك بحث جوجل، نظرا لأهمية أذان المغرب وإفطار الصائمين، ولتجمع العائلات على مائدة الإفطار في جو بهيج يمتاز به شهر رمضان الكريم.

يستعرض موقع «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة الاخيرة 28 رمضان في إطار خدماته للقراء على مدار الساعة، وذلك بحسب التوقيت المحلي لمحافظة القليوبية.

ساعات الصيام الجمعة

وبحسب إمساكية شهر رمضان والموقع الرسمى للهيئة المصرية للمساحة فأن عدد ساعات الصوم اليوم الجمعة الأخيرة 28 رمضان في محافظة القليوبية يصل إلى نحو 15 ساعة و10 دقائق.

مواقيت الصلاة الجمعة

ووفق مواقيت الصلاة والأذان بمحافظة القليوبية حسب التوقيت المحلي في يوم 28 رمضان اليوم الجمعة الأخيرة في الشهر الكريم فهي كالتالي:

ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:39 ص

وتشرق شمس يوم الجمعة 28 رمضان في محافظة القليوبية الساعة 05:14 ص

وأذان الظهر الساعة 11:52 ص

ويؤذن لصلاة العصر الساعة 03:30 م

وينطلق مدفع الإفطار لأذان المغرب وتناول طعام الإفطار الساعة 06:32 م إيذانا بانتهاء صيام اليوم الثامن والعشرين من رمضان.

وأذان العشاء الساعة 07:56 م وبعدها يتوجه المسلمين لصلاة العشاء يعقبها صلاة التراويح وفق ضوابط وزارة الأوقاف للمساجد.