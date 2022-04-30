طلب عاجل من اتحاد الكرة عن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عن أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل رسمي، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، تحفظه على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي وهي مصر والجزائر والمغرب وأنجولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور.

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