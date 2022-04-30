التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام تستقبل 19 مليون مصلٍ في رمضان

استقبلت التوسعة الثالثة للحرم المكي في شهر رمضان المبارك قرابة 19 مليون مصلٍ فيما كانت تستقبل ما يزيد على نصف مليون مصل في الساعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية للحرم المكي، المهندس وليد المسعودي.

الحرم المكي يستقبل نصف مليون مصل في الساعة

وقال المسعودي، إن التوسعة السعودية الثالثة استقبلت بالتعاون مع جميع من وصفهم بشركاء النجاح (18.911.278) مصل تحديدا، لجميع الصلوات الخمس المفروضة، إضافة إلى صلاتي التراويح والتهجد.

وأضاف مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية أنه جري توزيع المصلين طيلة أيام شهر رمضان المبارك على جميع أدوار مبنى التوسعة (الأرضي، والأول، والأول ميزانين، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية).وأكد المسعودي أن التوسعة الثالثة تستقبل في الساعة ما يزيد عن نص مليون مصل، بواقع (250) ألف داخل التوسعة، وأكثر من (250) ألف في الساحات.

جهود متواصلة منذ الخلفاء الراشدين لتوسعة الحرم

وشهد المسجد الحرام على مدار تاريخه توسعات متتالية بدأت منذ عهد الخلفاء الراشدين، وامتدت بعد ذلك وصولا للعهد العثماني، وذلك حسبما يشير الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين.

ولم يكن للمسجد الحرام منذ عهد الخليل عليه السلام وحتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر رضي الله عنه سور خاص به، بل كانت الدور تحيط به من كل جانب، تمتد بينها طرق، تؤدي إلى الكعبة المشرفة، وقد بقي الأمر على هذا الحال في أول الإسلام، حتى اشترى عمر بن الخطاب الدور القريبة من الكعبة، وأدخلها في المطاف، وجعل حولها جدارًا قصيرًا دون القامة، وعمل سدًا عظيمًا بأعلى مكة في الجهة الشرقية الشمالية من الكعبة؛ حماية للمسجد الحرام والكعبة من السيول العظيمة التي كانت تجتاحها.

ولما ضاق المسجد على المصلين في عهد عثمان رضي الله عنه اشترى بعض الدور الأخرى، وأدخلها في المسجد، وذلك سنة ست وعشرين من الهجرة، وجعل للمسجد أروقة. أما في العهد السعودي فحدثت 3 توسعات للحرم المكي، كان آخرها التوسعة الثالثة التي استقبلت قرابة 19 مليون مصل في شهر رمضان هذا العام.