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الأمن السعودي يكشف سبب شجار معتمرين داخل المسجد الحرام «فيديو»

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خالد عبد الرسول
08:11 م | الجمعة 08 أبريل 2022
جانب من المشاجرة التي شهدها الحرم المكي

جانب من المشاجرة التي شهدها الحرم المكي

كشف الأمن العام السعودي، تفاصيل وأسباب شجار حدث أمس، الخميس، بين شخصين في المسعى داخل المسجد الحرام، مؤكدا أن المشاجرة لم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

مقطع فيديو لمشاجرة الحرم يثير الغضب

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، لمشاجرة بين شخصين في الحرم المكي في السعودية، كما أظهر الفيديو محاولة بعض المعتمرين فض الاشتباك بين الشخصين، قبل تدخل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وأثار الفيديو المتداول حالة استياء واسعة على مواقع التواصل، جراء هذه الحادثة التي وقعت خلال أداء إحدى الشعائر الدينية المقدسة في رمضان، في هذا المكان الذي يتمتع بقدسية ومكانة خاصة لدى المسلمين، الذين يأتون إليه من كافة أنحاء العالم لأداء الشعائر الدينية.

وذكر الأمن السعودي عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، أن القوات السعودية الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام.

الأمن يطالب المعتمرين بالهدوء وتعظيم الشعائر

وأشار الأمن العام السعودي إلى أن المشاجرة حدثت في المسعى، ولم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

وطلب الأمن العام السعودي من المعتمرين، التزام الهدوء والسكينة أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، فضلا عن تعظيم الشعائر الدينية.

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