موعد صلاة العيد في القاهرة 2022.. عشان متفوتكش

موعد صلاة العيد في القاهرة 2022 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، حرصا منهم على معرفة موعدها، حتى يستطيعون حضور صلاة العيد، ويحرص الكثير من المواطنين على حضور تلك الصلاة للشعور بأجواء العيد والتي تشعرهم ببهجة عيد الفطر المبارك.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة العيد في القاهرة 2022، وفق الهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة العيد في القاهرة 2022

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة في إمساكية رمضان موعد صلاة العيد في القاهرة 2022، والتي من المقرر أن يكون أول ايام شهر شوال فلكيا يوم الإثنين الموافق 2 مايو المقبل، ما يعني أن ما يفصلنا عن صلاة عيد الفطر ساعات قليلة فقط، وجاءت صلاة العيد في القاهرة لتكون في تمام الساعة 05:37 صباحًا.

وتحرص دار الإفتاء المصرية على استطلاع الهلال كل شهر لمعرفة بدايته، ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر شوال في احتفالية كبرى لدار الإفتاء المصرية، اليوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، على أن تبدأ الاحتفالية بعد صلاة العشاء مباشرة.

صلاة عيد الفطر المبارك

وتاتي صلاة عيد الفطر دائما لتكون في الفترة ما بين 15 و20 دقيقة بعد موعد شروق الشمس مباشرة، الأمر الذي يجعل الكثيرين من المواظبين على حضور صلاة العيد يفضلون عدم النوم لانتظارها.

وعن كيفية صلاة عيد الفطر فهي تتكون من ركعتين فقط، ويقوم بها الإمام بالتكبير عدد 7 تكبيرات، ثم بعد ذلك يسن قراءة سورة الفاتحة ثم سورة الأعلى، أما الركعة الثانية فتكون 5 تكبيرات، ليقرأ بها الغمام سورة الفاتحة وبعدها سورة الغاشية، ثم يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد للحديث حول بركة تلك الأيام.