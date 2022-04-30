موعد صلاة العيد في القليوبية 2022.. تجهيز المساجد والساحات الكبرى

ساعات معدودة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك، حيت تتزايد عمليات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي عن موعد صلاة العيد في القليوبية 2022، حرضا من المسلمين على أداء صلاة العيد في وقتها.

«الوطن» تستعرض موعد صلاة العيد في القليوبية 2022، في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة وإحتفالا بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالقليوبية

ووفق التوقيت المحلي لمدينة بنها فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة سيكون في تمام الساعة 05:36 صباحا، ووفقا للهيئة العامة للمساحة.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

في سياق متصل، أعلنت مديرية أوقاف القليوبية استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في موعد صلاة عيد الفطر المبارك، وحددت عدة شروط وضوابط صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المختلفة بالقليوبية، في ضوء توجيهات وزارة الاوقاف كالتالي:

- الالتزام بخطبة العيد الموحدة في النص والمضمون.

- أن تكون خطبة عيد الفطر 10 دقائق مثل صلاة الجمعة ولا تزيد عن ذلك.

- الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة على أقصى تقدير وغلقه بعد انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق.

- فتح مصليات السيدات في المساجد.

القليوبية تعلن الطوارئ

وأعلنت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع الأوقاف والأمن، لتجهيز المساجد الكبرى لصلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

كما شدتت على الاهتمام برفع مستوى النظافة، مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية و أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.