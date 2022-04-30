شقاوة الأطفال تظهر في برنامج «اللعبة لمين»: البصل فاكهة مش خضار

استضاف برنامج «اللعبة لمين» الذي تقدمه الزميلة ضحى محمد، على شاشة تليفزيون «الوطن»، الطفلتين تمارا عمرو حسن وزهرة صلاح عبدالحليم، واللتان تنافستا للرد على عدة أسئلة للفوز بهدية البرنامج.

المنافسة بدأت باشتراط الغناء أسرع وأحلى للانتقال للسؤال التالي

وتضمن برنامج «اللعبة لمين» عدة ألعاب وأنشطة ترفيهية، وبدأت المنافسة باشتراط الغناء أسرع وأحلى للانتقال للسؤال التالي، على أن تكون شروط المسابقة الإجابة على 8 أسئلة، وبعد الإجابة على 4 أسئلة، يفوز الطفل المشارك بهدية يختارها من صندوق الهدايا، يليه الإجابة على 4 أسئلة أخرى لكي يربح الطفل الجائزة الكبرى.

الطفل يستطيع الاستعانة بوالديه

وفي حال عدم معرفة الطفل إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالديه أو معلمته المفضلة من خلال اتصال هاتفي، أو تغيير السؤال، أو أن يقدم فقرة غنائية أو رقصة، أو أن يلقي نكتة.

فقرة الأسئلة وتخمين محتويات الصندوق

وبدأت الفقرات بغناء الطفلة زهرة «مدفع الإفطار» ثم بدأت فقرة الأسئلة التي كانت عبارة عن «لو عملتي حاجة غلط وماما سألت هتكذبي عليها ولا هتقوليلها الحقيقة ولا هتغيري الموضوع؟»، تلاه فقرة التعرف على مكونات موجودة بالصندوق بينما يكون الطفل معصوب العينين لمحاولة تخمين محتويات البوكس، الذي يشمل على فاكهة وخضراوات، وأثناء اللعب تعرفت الطفلة زهرة على ثمرة البصل، وبسؤالها عن نوع البصل هل هو فاكهة أم خضراوت قالت إن البصل فاكهة.