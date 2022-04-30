من الهاتف إلى التلفزيون.. أبرز مشاهير التواصل الاجتماعي في دراما رمضان

أيام تفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم، ومعه الحلقات الأخيرة من مسلسلات موسم 2022، والتى شهدت ظهور عدد كبير من مشاهير «السوشيال ميديا» الذين نالوا اهتمامًا كبيرًا من الجمهور بسبب فيديوهاتهم الطريفة التي كانوا يشاركونها على «تيك توك» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي كانت بوابة للدخول إلى عالم التمثيل والفن.

مسلسل مكتوب عليا

ومن أبرز المسلسلات التي أظهرت فئة البلوجرز، كان مسلسل مكتوب عليا الذي كان له النصيب الأكبر هذا العام من بين الأعمال التي اعتمدت على الاستعانة بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يلعب بطولته الفنان أكرم حسني، حيث ظهرت فيه «هلا رشدي» في دور شقيقة أكرم حسني «جلجل»، في أول تجربة تمثيلية لها.

كذلك شهد العمل نفسه أيضًا ظهور «محمود السيسي» البلوجر الساخر، في دور «سيد» صديق البطل، الذي يعتبر الظهور الثاني له بعد مشاركته في مسلسل «أنا وهي» بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، وأشاد الجمهور بدوره والكوميديا الذي يقدمها.

مسلسل الكبير أوي

وشارك مسلسل «الكبير أوي» بموسمه السادس في السباق الرمضاني بتقديم الطفل «عبد الرحمن طه»، أحد مشاهير التيك توك والذي اشتهر بتقليد النجوم ومنهم عادل إمام وسعيد صالح؛ وذلك في دور ابن الكبير «جوني»، ونجح الطفل في خطف أنظار المتابعين منذ أول حلقة بالمسلسل، وأشاد الجمهور بتلقائيته وعفويته مع باقي فريق عمل المسلسل.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ولفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور الفنان الشاب «أحمد رمزي» الذي لمع اسمه في الفترة الأخيرة على «السوشيال ميديا» بفيديوهاته التي اشتهرت بكوميديا محاكاة الواقع، ولمع بدور رئيسي في مسلسل في بيتنا روبوت 2، ونال ظهوره إعجاب عدد من المتابعين، مجسدًا شخصية مهدي الذي يقع في حب فتاة لا تبدي له أي اهتمام، وتقع في غرام الروبوت «لذيذ».

فرصة لإظهار الموهبة

وفي نفس السياق، قالت حنان أبوالضياء، الناقدة الفنية، لـ«الوطن»، إن مشاركة مشاهير التواصل الاجتماعي بالأعمال الدرامية يفيد في الترويج، مؤكدة أن مشاركتهم ليست مرفوضة، خاصة وأن الكثير منهم لديه قاعدة جماهيرية عريضة بسبب المحتوى الذي يقدمونه ويلقى قبولًا كبيرًا لدى المشاهدين وهذه إشارة لتمتعهم بقبول عند المتابعين.

وأوضحت أبوالضياء، أنها مجرد فرصة في التمثيل للشباب المبتدئ وعليهم استغلالها، فهي تحدد أحقية قدرتهم على التمثيل والتلون في الشخصيات، ولن تطول هذه الفرصة إلا إذا كان لديهم موهبة حقيقية.