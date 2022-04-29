مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28.. هشام جمال يكتشف مفاجأة صادمة

قررت سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ليلى زاهر، في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28، أن تخرج من المنزل لكي تترك يوسف يفعل ما يشاء ويأتي بمي التي يخونها معها.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28

وبالفعل تركت سارة المنزل، في مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 28، وأتى يوسف بـ«مي» جارتهما، وعادت سارة إلى المنزل لتجدهم سويًا ولكن تجد أنهما يجهزان لتحضيرات الولادة لها بديكورات مميزة مختلفة، لتعتذر له وتشكره كثيرًا.

وقالت سارة لزوجها يوسف «هشام جمال» إنه يخونها ويتحدث مع فتاة أخرى غيرها، وتعترف أنها من أطلقت الحساب المزيف للحديث معه، ليبدي استغرابه قائلًا إنه لم يفعل ذلك، وبالفعل يطلب منها التحدث إلى هذا الحساب المزيف، ليرد شخص آخر وتطلب مقابلته.

وعندما يذهب يوسف للمكان يكتشف المفأجاة، وهي أن المهندس سامح هو من سرق حسابه الشخصي، ويتحدث مع فتيات من خلاله.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

و يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر.