هشام جمال يتعرض للخيانة ويخسر المسابقة في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28

ذهب المهندس يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان هشام جمال في بداية مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28 إلى المسابقة مصطحبا معه الروبوت زومبا ولذيذ، ولكنه يكتشف مفاجأة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28

قال مدير المسابقة ليوسف في مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 28، إنه خسر تلك الجولة، ليسأله لماذا فيرد «علشان قمت برشوة الحكم» وبالفعل يجعله يشاهد فيديو يظهر فيه السكرتير الخاص بيوسف وهو المهندس علاء وهو يقدم رشوة للحكم.

يوسف يتعرض للخيانة في الحلقة 28 من مسلسل في بيتنا روبوت 2

يصاب يوسف بالصدمة ويقول كيف ذلك؟ ويسأل سامح كيف فعل ذلك؟ فيسكت ولا يرد عليه بعد أن قام بخيانته.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل في بيتنا روبوت 2 يُعرض على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا.