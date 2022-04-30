مسلسل مكتوب عليا الحلقة 27 .. وصول جلجل للجاني الحقيقي

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 27 بطولة أكرم حسني تطورًا في الأحداث، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويبحث «جلجل» عن القاتل الحقيقي الذي اتهمه وعائلته بجريمة القتل.

أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل مكتوب عليا

كوميديا جديدة ظهرت بأحداث الحلقة الـ27 من مسلسل مكتوب عليا، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وظهرت براءة جلجل بعد فترة طويلة من البحث وراء الجاني الحقيقي في جريمة القتل.

قام «جلجل» بالصلح مع «بدوي» عمرو عبدالجليل إذ أنه تخلى عنه خلال الفترة الماضية، وطرده من عند والدته الباتعة التي تجسّد دورها الفنانة فردوس عبدالحميد، كما تخلت عنهم هناء الشوربجي وهي حبيبة والد «جلجل» بعدما علمت الحقيقة وهروبهم من جريمة قتل.

الكلمة الجديدة التي ظهرت على يد أكرم حسني

«باركود» الكلمة الجديدة التي ظهرت على يد الفنان أكرم حسني، إذ أنَّه حاول البحث عن السبب وراء تلك الكلمة، وذهب إلى «السوبر ماركت»، من أجل اكتشاف الخير الذي يأتي له بعد ظهور تلك الكلمة.