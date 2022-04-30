ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة «27طن سلع غذائية و5,250 أسمنت»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1265) قضية تموينية متنوعة من بينهم (3) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (27طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز " – 5,250 طن أسمنت) ، (278) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (14,960 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 1000 عبوة "كعك - بسكويت" – 300 رغيف – 426 عبوة سجائر) ، وكذا (484) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (26 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 154 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 141 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 91 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 26 قضية توقف عن الإنتاج – 20 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 26 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (27,350 طن دقيق– 534 بطاقة تموينية ذكية – 20 رغيف) ، وكذا (14) قضية إستيلاء على السلع المدعومة .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (74,010 طن – 426 عبوة سجائر– 534 بطاقة ذكية – 320 رغيف – 1000 عبوة "كعك وبسكويت") كان أبرزها الآتى:-

ضبط (5,250 طن "أسمنت") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (صاحبة مخبز بلدى بـ محافظة القليوبية) وبحوزتها (234 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين قامت المذكورة بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابها الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة بنى سويف) لتصرفه فى كمية قدرها (10,3 طن "دقيق بلدى") قام المذكور بالإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على فارق الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (4 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية .

ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) وبحوزته (10,62 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية دون تصريح من الجهات المختصة ، قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) وبحوزته (3,18 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية دون تصريح من الجهات المختصة ، قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (5,01 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (1,62 طن "مفروم لحوم ومصنعاتها – مقطعات كبدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1,4 طن "مفروم لحوم – سجق") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة اللحوم المجمدة "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (4,5 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات براميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط ( 3 طن "سكر حر – أرز أبيض") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

ضبط (7 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط(5,5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.