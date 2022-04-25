رابط التسجيل لقرعة الحج 2022.. التقدم من خلال وزارة الداخلية أو «التضامن»

التقديم للحج يحظى باهتمام الناس وأصبح محل بحثهم خلال الساعات الماضية، خاصة منذ إعلان وزارة الداخلية، أمس، بدء تلقي طلبات التقدم لقرعة الحج لهذا العام حتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو المقبل، وقبلها وزارة التضامن الاجتماعي، لذا يبحث الكثير عن رابط التسجيل لقرعة الحج 2022.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» رابط تسجيل قرعة الحج 2022، وفق ما تم الإعلان عنه، والذي يسعى الناس إلى الفوز به نظرًا لانخفاض أسعاره، مقارنة بنظم الحج والسفر التابعة للعديد من الشركات والمؤسسات.

رابط التسجيل لقرعة الحج 2022

توجد العديد من الطرق للدخول على رابط التسجيل لـقرعة الحج 2022 التي يمكن التقديم من خلالها، وذلك وفق بيان وزارة الداخلية، إذ يمكن تقديم الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، كما يمكن التقديم من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك على رقم (27983000 – 02).

وعلى الراغبين في التسجيل إلكترونيًا الدخول على رابط التسجيل لقرعة الحج 2022، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية من هنا.

رابط التقديم لحج القرعة 2022

كما أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، اعتبارًا من 24 أبريل الجاري، وحتى الخميس 12 مايو 2022.

ضوابط القبول بحج القرعة

- يجب اختيار الجهة التي يريد الشخص الحج من خلالها «قرعة – سياحة – تضامن»، ويُشترط أن يكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات.

- يتمّ قبول الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة.

- تقديم الشخص بيان حالة صحية تفيد خلوه من الأورام والفشل الكلوي وتليف الرئة وألزهايمر، بجانب تلقيه الجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دوليًا ضد فيروس كورونا.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا تقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا وحتى أقل من 65 عامًا.