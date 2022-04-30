ينتظر الجمهور عرض الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين، وأحمد داود لمعرفة آخر تطورات الأحداث، وهنا نستعرض مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 28 والقنوات الناقلة.

تكون مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 28 والقنوات الناقلة بالفعل تم الكشف عنها والتي ستكون مساء اليوم حصريا على شاشة قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 28 والقنوات الناقلة

وستذاع الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي في تمام الساعة التاسعة مساء وسيكون هناك موعدا إعادة الأول سيكون بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية صباحا، أما الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أول ظهور لوالد تارا عماد

يذكر أن الحلقة الماضية من مسلسل سوتس بالعربي شهدت أول ظهور لوالد ليلي التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، والذي يعمل محامي شهير وكان يحتفل بعيد ميلادها ولكن اشتد النقاش بينهم بسبب أنه لا يعجبه عملها بعيد عنه رغم عملهم في المجال نفسه.

وكانت المفاجأة حينما عرفت ليلى بأن والدها سيتولى الدفاع عن قضية الطرف الثاني فيها هو مكتب المسيرى زيدان التي تعمل به.