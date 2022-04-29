مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28.. تارا عماد وجها لوجه مع والدها

انطلقت منذ قليل، الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، للثنائي آسر ياسين وأحمد داود، وشهدت تطورا في الأحداث، وهنا تعرف على ملخص تطور الأحداث في مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28، التي تعرض كل ليلة عبر قنوات سي بي سي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير، من إخراج عصام عبد الحميد، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد، بطولة نخبة من نجوم الفن.

بدأ مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28، بمشهد يجمع بين ليلى التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، مع والدها الذي يظهر للمرة الأولى، ودار بينهما نقاشا كشف عن أزمة، بسبب عمل والدها محام كبير في البلد، وهي ترفض مساعدته لها.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28

توالت الأحداث وعرفت ليلي بأن والدها يتولى مهمة الدفاع عن موكل المكتب الذي تعمل فيه هو الطرف الثاني بها، أي أنهما سيقفان أمام بعضهما في المحكمة، وبالفعل ذهبت ليلي لأدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وأخبرته بالأمر وعرضت عليه المساعدة معه في القضية.

والد ليلى أمام زين في إحدى القضايا

بالفعل وافق آدم على انضمام ليلى له فى القضية، كما ذهب والد ليلى إلى مكتب زيدان المسيري لمقابلة المحامي زين ثابت، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، وتحدثا مع بعضهما عن تفاصيل القضية، ومحاولة الوصول لتفاوض بينهما.