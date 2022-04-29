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مصطفى درويش يورط صبا مبارك في مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28

كتب:

بسمة شطا
09:28 م | الجمعة 29 أبريل 2022
مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل سوتس بالعربي

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود التي تم إذاعتها منذ قليل عبر شاشة قناة cbc، الكثير من التطورات، وفيما يلي ملخص مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28.

وتضمنت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28، الكثير من المفاجآت، إذ ظهر شريف زيدان مجددًا والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش، وأبلغ «فريدة» التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك وزين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، أنه رفع قضية على المكتب.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 28

وكان سبب القضية هو مطالبة شريف زيدان بتعويض مالي من المكتب بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بسبب فصل تعسفي لواحدة من الموظفات التي كانت تعمل في المكتب، وفصلتها «فريدة» عندما علمت بأنها على علاقة بشريف زيدان وذلك ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربي.

فريدة تصدم زين

وحذر «شريف»، «فريدة» أنه سيتسبب لها في أزمة وأنها لن تتمكن من كشف أي تفاصيل عن علاقتها به، لأنها كانت قد وقعت اتفاقيه معه بعدم إفشاء أي أسرار، وهو الأمر الذي فاجأ «زين».

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بقلم بسمة شطا