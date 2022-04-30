فسحة العيد في محافظة جنوب سيناء.. أماكن للخروج والتنزه «على قد الإيد»

تتميز محافظة جنوب سيناء بوجود مناطق طبيعية ومعالم سياحية ليس لها مثيل، لذا تعد جاذبة للسياح والمصطافين من كل محافظات الجمهورية، والذين يبحثون عن قضاء فسحة العيد في أماكن تصلح للتنزه وفي نفس الوقت تناسب إمكانياتهم المالية.

والعيد في جنوب سيناء له شكل مختلف، لكثرة المناطق التي يستطيع المواطن الخروج فيها وقضاء فسحة العيد، كما أن المحافظة تستقبل آلاف السياح كل عام لقضاء إجازة عيد الفطر، لذا من المتوقع أن تستقبل أعداد كبيرة وفقا لتصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب، خاصة أن إجازة العيد تمتد 8 أيام.

فسحة العيد في جنوب سيناء

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه عقد اجتماعا موسعا أول أمس بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وأصدر قرارات عدة استعدادا لاستقبال عيد الفطر، أبرزها منع الإجازات حتى انتهاء إجازة العيد، وفتح الشواطئ والحدائق العامة للمواطنين بالمجان، ومراقبة الأسواق، ووضع سيارات إسعاف في كل المناطق التي تستقبل المواطنين.

وتابع أن فسحة العيد في جنوب سيناء تختلف عن بعض المحافظات في الدلتا، لأن المواطنين يفضلون قضاء الفسحة علي الشواطئ العامة الموجودة في كل المدن، مشيرا إلى تجهيز كل الشواطئ وتزويدها بمنقذين خلال فترة العيد، إضافة إلى فتح شاليهات اليوم الواحد في مدينة الطور للأهالي.

وأكد المحافظ، أن الإقبال على الشواطئ يكون أكثر من الحدائق في جنوب سيناء.

وقال إن كل مدينة من المدن لديها شاطئ عام مزود بكل الخدمات والدخول إليه بالمجان، مثل شاطئ طور سيناء والكيلاني ورأس سدر، وشرم الشيخ، موضحا أن هناك حدائق عامة في بعض المدن جري فتحها بالمجان امام المواطنين، وناشد المحافظ الأهالي بتوخي الحذر عند نزول المياه والحفاظ علي نظافة الشواطئ العامة.

شرم الشيخ ودهب في العيد شكل تاني

وفسحة العيد في شرم الشيخ تختلف عن باقي المدن، فالإجازة في العيد تكون عبارة عن رحلات سفاري في الجبال، ورحلات غطس للاستمتاع بالشعاب المرجانية والغداء علي اليخوت السياحية.

وأكد اللواء خالد فودة، أن مدينة شرم الشيخ تعتبر قبلة للسياح في الإجازات لأنها تتميز بالهدوء وكثرة أماكن الفسحة، حيث يتوقع أن تستقبل المدينة آلاف السياح بدء من صباح غدا الأحد لقضاء الإجازة.

وتابع أن سوهو سكوير يعتبر من المناطق التي تجذب المواطن في الأعياد وغيرها لأنه يتميز بوجود بالنافورة الراقصة والفقرات الفنية إضافة إلي الانضباط، لافتا إلى أن أماكن الفسحة في العيد تشمل خليج نعمة والسوق التجاري القديم والاستمتاع بمياه خليج شرم الشيخ.

ويقبل عشاق رياضة الماء والغوص والسفاري على زيارة مدينة دهب كل عام، خاصة في الإجازات، لقضاء العطلة في أحد أهم المدن السياحية في العالم، وتتميز المدينة بممشى سياحي فريد من نوعه وعدة مناطق طبيعية في اللاجونا والبلوهول.