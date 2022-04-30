الأسد يصدر عفوا عن مرتكبي الجرائم الإرهابية السوريين: باستثناء «ما أفضت إلى الموت»

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت عفواً عاماً عن ما وُصف بـ«الجرائم الإرهابية» المرتكبة من السوريين باستثناء الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

انتشار مقطع فيديو لعمليات قتل مدنيين

ويشار إلى أنّ قرار الرئيس السوري جاء عقب انتشار مقطع فيديو يعود إلى عام 2012، حيث تم قتل 41 شخصاً بطريقة وحشية في حي التضامن القريب من العاصمة السورية دمشق، حيث يعتقد أنّ الجناة تابعين للجيش النظامي السوري، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بعد انتشار مقطع الفيديو عقب مرور نحو 10 سنوات على أحداثه.