محافظة القاهرة: إخلاء عزبة وهبة وصرف التعويضات للمواطنين بعد العيد

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، اليوم، إن أجهزة المحافظة قطعت شوطا كبيرا في ملف العشوائيات بعد إزالة أغلبها وتغيير حياة سكانها للأفضل بنقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة بمشروعات كبرى متوفر بها كل الخدمات؛ منها الأسمرات والمحروسة والخيالة وروضة السيدة وأهالينا ومعا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المتوقع العمل على إخلاء وبدء إزالة عزبة وهبة التابعة لحي الساحل بعد عيد الفطر المبارك، ضمن خطة القضاء على العشوائيات، ومن المقرر صرف التعويضات للأسر المستحقة داخل 300 عقار تم حصرها قبل أعمال الإخلاء والإزالة.

عزبة وهبة من أقدم مناطق شبرا

وأشار إلى أن عزبة وهبة بالقاهرة تقع بالقرب من موقف عبود ومن أقدم مناطق شبرا، وتوجد بين شارع سعد سليم وترعة الإسماعيلية، لافتا إلى أنه يتم تعويض السكان وفق التقيم الخاص بالمقيم العقاري للوحدات السكنية والأنشطة التجارية، مؤكدا أنه تم نقل العديد من سكان المناطق العشوائية، والقضاء على المناطق الخطرة وتوفير حياة آمنة وكريمة للأسر والأجيال المقبلة.

توفير الخدمات بالخيالة

وأوضح أنه يجري حاليا نقل سكان مناطق السكر والليمون والجباسة والجيارة وحوش الغجر إلى وحدات سكنية مجهزة داخل مشروع الخيالة بنطاق حى البساتين، وتم توفير كل الخدمات من مدارس ومجمع استهلاكي ومركز طبي وإسعاف ومخبز ومكتب بريد ومسجد وكنيسة لخدمة السكان، علاوة على زيادة المساحات الخضراء، وإقامة حديقة كمتنفس للمواطنين ومركز شباب للأنشطة الرياضية.

حياة أفضل للمواطنين

وأشار سكرتير مساعد محافظة القاهرة إلى أن الدولة تهدف إلى توفير مناخ صحي وحياة أفضل للمواطنين بإزالة العشوائيات وتطوير المناطق غير المخططة وإزالة أي عقبات تقف أمام خطة التطوير من أجل حياة أفضل، مؤكدا أن منطقة سور مجرى العيون تتحول إلى موقع متميز على أعلى مستوى بعد إزالة أغلب المواقع العشوائية وتخطيط الموقع ليتماشى مع أعمال التطوير التي تشهدها العاصمة.