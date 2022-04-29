محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين أيام العيد

أعلنت محافظة القاهرة عن تلقي شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الفطر وخاصة كل ما يتعلق بزيادة تعريفة الركوب وأجرة المواصلات في أي موقف أو خط من خطوط السير وأيضا حالات التعدي أو مخالفات البناء أو زيادة الأسعار بشكل غير مبرر أو التضرر من وجود إشغالات وغيرها من شكاوى المواطنين، بحيث يمكن الاتصال على الخط الساخن 15496 و114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات تواجه المواطنين خلال فترة العيد بحيث يتم التحرك الفوري للتعامل معها.

التركيز على خطة النظافة

وأشارت محافظة القاهرة خلال تقرير لها بشأن استعدادات عيد الفطر، إلى التشديد على أعمال النظافة بمحيط المساجد المخصصة لأداء صلاة العيد ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها وإزالة أي تراكمات أو إشغالات، ورفع المخلفات أولا بأول من الشوارع والميادين حفاظا على سلامة المواطنين بالتنسيق مع هيئة النظافة والشركات المتخصصة في أعمال النظافة.

التأكد من صيانة المراكب النيلية وقدرتها الاستيعابية

وأكدت محافظة القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة وشرطة المسطحات لمتابعة عمل المراكب النيلية وكفاءتها وصيانتها وقدرتها الاستيعابية للحد من أي أزمات أو كوارث، علاوة على متابعة الألعاب الموجودة بالحدائق والمنتزهات والتأكد من أعمال صيانتها للحد من أي خطورة تنجم عنها، خاصة في ظل الإقبال من الأطفال وأسرهم على تلك الألعاب خلال إجازة العيد.

التركيز على مناطق التنزهات والحدائق

ووجهت محافظة القاهرة هيئة النقل العام بتكثيف الأتوبيسات على خطوط سير أماكن المتنزهات والحدائق خلال فترة العيد لمنع أي زحام على تلك الخطوط بتقليل زمن التقاطر وتوفير خدمة أفضل للمواطنين بزيادة عدد أتوبيسات النقل العام.

وشددت المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع أي تجمعات تضر بصحة المواطن، مع متابعة استمرار حظر الشيشة داخل المقاهي والمطاعم ومتابعة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات فترة العيد للحفاظ على النظام والحد من أي تجاوزات، والتشديد على منع أي إشغالات تعوق حركة المرور والمارة خاصة بالشوارع الرئيسية والميادين.