خطة محافظة القاهرة لعيد الفطر.. متابعات ميدانية ورفع الاستعداد بالجهات الخدمية

انتهت محافظة القاهرة من استعدادها لإستقبال عيد الفطر المبارك برفع درجة الاستعداد بالجهات الخدمية والمرافق وإلغاء الغجازات فترة العيد من أجل توفير كافة الخدمات للمواطنين، ومن الإجراءات التي أقرتها محافظة القاهرة في تقريرها.

غرفة عمليات

- فتح غرفة العمليات المركزية بالمحافظة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.

- على المواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى بالاتصال بالخط الساخن 15496 و114 حتى يتم التدخل الفوري وحلها.

- تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات خاصة في مواقع صلاة العيد والحدائق والمتنزهات.

مواجهة التعديات

- تسيير لجان متابعة لرصد ومواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد.

- التأكد من توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

- عمل جميع المخابز بكامل طاقتها خلال أيام العيد وتشديد الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

- متابعة الأسواق والمحلات لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.

- مطالبة الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين بالقيام بحملات مشتركة على منافذ البيع للاسماك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

خدمة النقل العام

- مخاطبة هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط وخاصة مواقع التنزهات لمنع التكدس والزحام.

- متابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع مخلفات الرتش والقمامة والأتربة.

- الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تجاوزات.

- التأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات خلال فترة العيد.

توفير السلع الغذائية

- تشجيع ودعم إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف الأحياء لتخفيف العبء عن الأسر.

- المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الاحياء ومن ينوب عنهم لمتابعة الامور على أرض الواقع.

- رفع الاستعداد بمرفق مياة الشرب والصرف خلال فترة العيد.

- التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة عمل المستشفيات واستعدادها لاستقبال أي حالات من المواطنين فى عيد الفطر.

- مراكز السموم فى مستشفيات عين شمس والقصر العينى تعمل على استقبال أى حالات.