7 نصائح من هاني الناظر للاستماع بإجازة عيد الفطر.. «كل كحك وبسكوت»

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، يتمنى الجميع قضاء إجازة سعيدة مع الأسرة والأهل والأصدقاء، ويخطط لهذا الهدف بعض الناس في حين لا يمتلك الأخرون خطة واضحة للاستمتاع بإجازة العيد، وفي هذا الصدد قدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، نصائح للاستمتاع بالإجازة.

وأوضح الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك 7 نصائح يجب على الأشخاص فعلها كي يستمتعوا بإجازة عيد الفطر والتي ستكون الاثنين الموافق 2 مايو وفقا للحسابات الفلكية.

7 نصائح من هاني الناظر للاستمتاع في عيد الفطر

- أولا: ابتعد تمامًا عن التفكير في الشغل ومشكلاته وخذ راحة تامة من همومه.

- ثانيًا: لا تشغل نفسك بالأخبار السيئة والمؤلمة والمقلقة، ولا تشارك الآخرين في تداولها.

- ثالثًا: اجلس مع أسرتك وتحدث مع أبنائك واعطهم أول يوم العيد راحة من المذاكرة، وراجعوا الذكريات الجميلة، واضحك معهم واسمع منهم وشاركهم حكاياتهم وكلامهم، وحدثهم عن الايجابيات والمبادئ والأخلاق والأصول، وبشرهم بنجاحهم في الامتحانات، ولا مانع من اصطحابهم في نزهة على الكورنيش أو في أي حديقة عامة.

- رابعًا: اسأل على أقاربك وتواصل مع أصدقائك واطمئن عليهم وعلى صحة المريض منهم.

- خامسًا: كُل كحك وبسكويت ولكن لا تفرط أبدا، وأبدأ الإفطار بكميات خفيفة من الطعام.

- سادسًا: استمتع بأكل السمك الطازج مشوي ومقلي، وأكثر من شرب الماء وارفع جهازك المناعي، وابعد عن تناول الفسيخ لخطورته وحافظ علي صحتك.

سابعًا: إذا خرجت ظهرًا، احذر التعرض المباشر لآشعة شمس الظهيرة، واحمي نفسك بكاب أو شمسية يد أو كريمات واقية، ولا تنسى ارتداء ملابس قطنية بألوان فاتحة.

نصائح للحصول على السعادة

وقدم هاني الناظر مؤخرًا مجموعة من النصائح لتحقيق السعادة بدون المال، من بينها التفاؤل والإيمان بقضاء الله وقدره: «تعَلَمْ دائما لو تعثرت وسقطت على الأرض، أن لا تجلس على ركبتيك باكياً، بل انهض سريعاً مهما كان ألم السقوط، وعدم الانشغال بأحوال الناس أو التدخل في شؤونهم، وعدم تناقل أخبارهم وأسرارهم وفضائحهم، فضلا عن مساعدة المحتاجين والضعفاء».