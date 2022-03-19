7 خطوات للسعادة ومن غير فلوس.. روشتة هاني الناظر لراحة البال

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، روشتة لتحقيق السعادة، في 7 نصائح لا تعتمد بالضرورة على بذل المال لتحقيق راحة البال والرضا، ولكن تحتاج الإرادة القوية والعزيمة لتحقيق الهدف.

وقال الناظر: «يا ترى ممكن الإنسان يشتري السعادة وراحة البال؟ طبعا ممكن جدا، بالفلوس يعني؟ لا أكيد من غير فلوس، طيب وما هو الثمن؟».

وأَضاف عبر «فيسبوك»: «شوف يا سيدي افهم حضرتك ولكن بشرط إنك تكون عندك عزيمة وقوة إرادة والثمن هايكون في سبع خطوات:

أولا- كُن إنسانا متفائلا بشوشا ومؤمنا بقضاء الله وقدره.

ثانيا: تعَلَمْ دائما لو تعثرت وسقطت على الأرض لا تجلس على ركبتيك باكياً بل انهض سريعاً مهما كان ألم السقوط.

ثالثا: لا تنظر أبداً لما يملكه الآخرون ولا تتمناه لنفسك.

رابعا: لا تحارب الناجحين بل اجتهد واسعَ لتكون مثلهم.

خامسا: لا تشغل بالك بأحوال الناس ولا تتدخل في شؤونهم ولا تتناقل أخبارهم وأسرارهم وفضائحهم.

سادسا : احتفظ بأسرارك وخصوصياتك لنفسك واعمل بالمثل القائل «داري على شمعتك تقيد».

سابعا: ساعد المحتاج وقِفْ مع الضعيف واجبر بخاطر المسكين ولا تبخل بعلمك على الآخرين ولا تتكبر عليهم وافرح بدعائهم.

ثامنا: كن دائما قنوعا راضيا شاكرا فرحا بما بين يديك، وهنيئا لك السعادة وراحة البال.

مبادرة هاني الناظر لمقاومة الغلاء

وأعلن هاني الناظر مؤخرا مبادرة لمقاومة الغلاء، قائلا عبر «فيسبوك»: «قررت أنا وأسرتي رفع شعار ليه تدفع أكثر طالما تقدر تدفع أقل، وبدعو حضراتكم وكل المصريين مشاركتي في هذه الحملة».

وأوضح قائلا: «وما أقصده هو أننا إذا كنا قد تعودنا على الشراء من محل معين سواء بقال أو فكهاني أو محل خضروات أو سوبر ماركت أو محل أدوات منزلية أو مكوجي أو جزار أو غيرهم وفجأة قام صاحب المحل بزيادة الأسعار بصورة عشوائية وغير مبررة فعلينا فوراً البحث عن نفس السلعة أو الخدمة وبنفس الجودة عند غيره ونتعامل مع الجديد وهكذا في كل السلع والخدمات المختلفة».

وأشار إلى أنه سوف تكون النتيجة أولا توفير الأموال، ثانيا سيضطر أصحاب السلع والخدمات المرتفعة لخفض قيمتها وإلا ستتوقف تجارتهم نتيجة اتجاهنا لغيرهم، تعالوا شاركونا ونبدأ كلنا وأؤكد لكم أن النتيجة سوف تكون أعظم مما تتصورون.