هاني الناظر يقدم نصائح للوقاية من الفشل الكلوي: إحذر المسكنات «فيديو»

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عدد من النصائح للحفاظ على كلى سليمة، كي تستطيع القيام بدورها الحيوي في الحفاظ على صحة الإنسان، خاصة وأنها المسؤولة عن تنقية الجسم من الأملاح والسموم و الميكروبات وغيرها، لافتًا إلى أن الكلى تعد «المصفى» التي تصفي الجسم من كل ما هو غير مرغوب وجوده به.

وأضاف «الناظر» في كلمة له في هذا الصدد، أنه للحفاظ على صحة الكلى لابد من شرب المياه بكمية تتراوح ما بين 2 إلى 3 لتر مياه يوميًا، لأهمية المياه في الحفاظ عليها، وعلى الصائمين شرب هذه الكمية بين الفطار والسحور، ناصحًا بزيادة هذه الكمية مع قدوم فصل الصيف نظرًا للمياه التي يفقدها الجسم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

عادات تحافظ على كلى سليمة

وأكد «الناظر» على ضرورة تناول السلطة الخضراء، لاحتوائها على الفيتامينات وأيضًا المياه، والامتناع عن التناول العشوائي للمسكنات، فالعلم والدراسات أثبتوا أن كثرة تناول المسكنات والأقراص التي تخفف الألم تسبب فشل كلوي، داعيًا الجميع لتحاشي المسكنات تمامًا، والأدوية بصفة عامة، لأنها تؤثر أيضًا على الكلى، ناصحًا بعدم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب، فالمعلومة الطبية الخاصة بكل دواء تحتاج إلى طبيب متخصص.

وشدد «الناظر» على ضرورة تناول الأغذية الصحية والابتعاد عن الحوادق والمخللات، محذرا هؤلاء الذين يعانون مشاكل في الكلى أو الضغط، من تناول مشروب العرقسوس، حيث تبين أنه يقوم بحجز المياه في الجسم، واحتباس المياه في الجسم له تأثير سلبي للغاية على الكلى، فقد يؤدي تناوله إلى تفاقم مشاكل الكلى، لذا لابد من الانتباه جيدًا لعاداتنا الغذائية.

ونصح «الناظر»، للوقاية من الأمراض، بالرياضة وخاصة رياضة المشي، كونها تنشط الدورة الدموية، و تدفع بالدم بصورة أكبر للكلى، ومن ثم مساعدتها على القيام بوظائفها الحيوية بصورة جيدة، فهذه عادات ربما لا يأخذ الكثيرون بها، لكن اتباعها بالطريقة الصحيحة ستحافظ على الكلى والصحة والجسم، والتخلص من كل السموم والأملاح والميكروبات، بحسب قوله.

دور حيوي لمصر الخير

وأشاد «الناظر» بالمجهود الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في مجال الغسيل الكلوي، إلى جانب أنشطتها الكثيرة في جميع المجالات، لافتًا إلى أن جميع من في مؤسسة مصر الخير يقومون بدور مهم للحفاظ على الإنسان، وخاصة في مجال الكلى، مشيرًا إلى أهمية ما تسعى له مؤسسة مصر الخير حاليًا من إنشاء مستشفى للكلى لخدمة المواطنين وخاصة من الفئات غير القادرة، داعيًا المواطنين إلى مساعدة المؤسسة كل وفق قدرته، الأطباء بخبراتهم، والمواطنين بتبرعاتهم، لافتًا إلى أن التبرع في هذا المجال يعد صدقة جارية.

وأوضح «الناظر» أن الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في الغسيل الكلوي غير مسبوق، حيث تقدم الغسيل الكلوي لـ120 ألف مريض سنويًا، وقدمت أكثر من مليون جلسة غسيل كلوي خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في تقديم جلسات الغسيل الكلوي ليس في القاهرة فقط، وإنما على مستوى الجمهورية، وهو مجهود كبير، داعيًا إلى مساعدة المؤسسة للتوسع بشكل أكبر في هذا العمل.