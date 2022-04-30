آخر أخبار فلسطين.. شهيد وعشرات المصابين وإطلاق النار على صيادي غزة

لا تزال الأوضاع مشتعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاصة في القلب، اليوم السبت، وذلك خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قلقيلية، ونقل إلى المستشفى إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.

إصابة مصلين خلال عودتهم من الأقصى

فيما أصيب عدد من المصلين في هجوم للمستوطنين فجر اليوم على حافلة كانت تقلهم من مدينة الناصرة بأراضي 48 أثناء مرورها بالقرب من التلة الفرنسية في مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مجموعة من المستوطنين رشقوا الحافلة بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب بوقوع عدة إصابات بين ركابها، إضافة إلى تحطم الزجاج وإلحاق أضرار جسيمة بالحافلة.

استهداف صيادي غزة

من جهتها استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، مراكب الصيادين قبالة شواطئ محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وفتح جنود البحرية نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر رفح، وأجبرتهم على مغادرة البحر، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين على الأقل بالقرب من حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية أنّ الشبان كانوا في طريق عودتهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، البوابة الحديدية لمدينة سلفيت وتسبب إغلاق البوابة في أزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة السيارات المغادرة والمتوجهة من وإلى بلدات وقرى غرب سلفيت، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المركبات وفتشتها، جاء ذلك على خلفية البيان الذي أصدرته كتائب شهداء الأقصى، القيادة العامة في محافظة سلفيت صباح اليوم، تبنت فيه عملية إطلاق النار تجاه مستوطنة أرئيل ومقتل حارسها.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن منفذي العملية فرا تجاه الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأوضحت أن أحد المسلحين أطلق النار من بندقية طراز «كارل جوستاف»، ونزل الآخر من السيارة وحاول طعن الحارس.