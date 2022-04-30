انتعاشة كبيرة بسوق الأسماك قبل عيد الفطر.. الأسعار تبدأ من 30 جنيهًا

شهد سوق الأسماك انتعاشة كبيرة مع قرب عيد الفطر المبارك، مقارنة ببداية شهررمضان من كل عام، حيث يكون الإقبال خجولًا ومتواضعًا نتيجة الإتجاه إلى اللحوم الحمراء والدواجن والبط والأوز.

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، إن أسواق السمك في كافة المحافظات انتعشت نتيجة الطلب المتزايد على شرائه، مشيرًا إلى أن تجار الأسماك يصدرون وبشكل يومى تقريرًا استرشاديا عن أسعار الأسماك الجملة مع الإعلان عن أي متغيرات تطرأ على الأسعار فور حدوثها، والأسباب التي تؤدي إلى ذلك سواء بالانخفاض أو الارتفاع.

نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة: حجم المعروض يلبي كافة الاحتياجات

وقال «عثمان» في حديثه لـ«الوطن»، إن تجار الجملة لديهم استعدادًا كاملًا لمساندة الحكومة ومد المجمعات الاستهلاكية بكميات من الأسماك بأسعار الجملة لطرحها للمواطنين، مع ضرورة وجود مراقبة علي الأسعار بأسواق التجزئة ووضع في الاعتبار التكلفة الزيادة التي يتحملها التجار بهذه الأسواق.

ووفقًا لقانون السوق، فحجم المعروض من الأسماك يلبي كافة الاحتياجات حتى مع ارتفاع حجم الطلب، واعتبر «عثمان» أن العشر أيام السابقة لعيد الفطر المبارك أنعشت سوق السمك بنسبة كبيرة، إذ قفزت من 20% حتى 40% خلال هذه الأيام، بالمقارنة ببداية الشهر الجاري، نتيجة التأثر بتوجه المواطنين نحو شراء الأسماك بعد عزوف عدد كبير منهم عن اللحوم والدواجن، مشيراً إلى أن الأسماك الأكثر مبيعًا هي البوري والبلطي.

أسعار السمك في الأسواق

ونرصد أسعار الأسماك حاليًا في الأسواق، وهي كما يلي:

- سعر كيلو البلطي رقم 1 تراوح بين 40 و45 جنيهًا.

- سعر البلطي الشعبي رقم 2 تراوح بين 27 و35 جنيهًا.

- سعر الفيليه البلطي يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

- سعر قشر بياض تراوح من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

- سعر البوري رقم 1 تراوح من 65 إلى 75 جنيهًا.

- سعر البوري رقم 2 ييدأ من 48 إلى 60 جنيهًا.

- بياض أملس 1 (بلدي) يتراوح بين 70 و110 جنيهات.

- مازليا كشر يباع بسعر يتراوح بين 30 و50 جنيهًا.

- سعر السمك الوقار يتراوح بين 90 و110 جنيهات.

- الجمبري الجامبو يباع بسعر يتراوح بين 400 إلى 440 جنيهًا.

- الجمبري المجمد يباع بسعر 90 جنيهًا للكيلو الواحد.